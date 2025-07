COSE STRANE AD AVERSA. Quasi 150 mila euro per aggiustare le scuole ad una ditta di un 23ENNE prodigio dal cognome “pesante”

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

La delega in giunta ce l’ha Sagliocchino, ma in passato è stato feudo di Giovanni Innocenti. Facciamo un appello alla dirigente D’Angelo: ma lei che ha trovato un Ufficio tecnico decimato dagli arresti, tra cui quello del dirigente Raffaele Serpico, che ha letto i nostri articoli sulle aggiudicazioni – diciamocela tutta – eterodirette dal suo funzionario Leopoldo Graziano, vuole stare attenta? Visto che rappresentava una speranza per noi, visto che arrivava dalla provincia di Salerno e non appartiene a questo ruoto infinito di pietanze da addentare

AVERSA – Statisticamente, non porta bene alle amministrazione della nostra provincia aggiudicare gare d’appalto, affidare incarichi diretti a società con titolari rappresentanti under 25.

Ad esempio, il comune di Caserta, recentemente sciolto per infiltrazioni camorristiche, negli anni del dominio dei consoli Franco Biondi e Carlo Marino, affidò tramite incarichi diretti in due occasioni a società appena costituite e, in un caso, amministrata da 25enne, l’ormai mitologico giovanotto di Casapesenna, Paolo Barone.

Poi c’è la provincia di Caserta dove, come spesso capita, si è osato ancora di più, con la società di un 19enne, Gabriele Di Fraia da Villa Literno, che si è aggiudicato un incarico diretto da oltre 100 mila euro, firmato dal dirigente provinciale Franco Laudante, uomo di fiducia dell’indagato e dimissionario ex presidente Giorgio Magliocca, per installare distributori automatici di bevande e merendine e gestirli per tre anni nella provincia di Caserta, precisamente al liceo Jommelli di Aversa e al Galilei di Mondragone.

Quindi, possiamo affermare che la dirigente dell’Ufficio Tecnico Danila D’Angelo non crede nella scaramanzia, altrimenti forse non avrebbe cercato sul Mepa la società Edilizia Server che, seppur meritevole, guidata da persone di qualità, è amministrata da un under 25, ovvero un ragazzo di 23 anni, compiuti lo scorso aprile.

La ditta con sede a Curti, secondo la determina che trovate in calce all’articolo, a Parete per la prefettura di Caserta, con un ribasso del 28,49% rispetto al prezzo di base, portando il costo complessivo dei lavori a 148.500 euro (esclusa IVA), è stata scelta per occuparsi dei lavori di manutenzione straordinaria e pronto intervento per gli edifici scolastici ad Aversa.

Il cognome è molto noto ad Aversa perché si tratta di Vittorio Garofalo e c’è un elenco infinito di imprenditori aversani e dell’Agro con questo cognome, alcuni anche finiti all’interno di ordinanze firmate dai giudici. Perché parliamo di famiglia e non riteniamo che la Edilizia Server sia stata fondata dal suo amministratore? Perché la ditta è nata nel gennaio 2019, quando Vittorio Garofalo era 16enne e il caso dei cosiddetti minori emancipati è troppo raro rispetto alla possibilità che qualche parente gli abbia messo in mano una ditta da un padre o da uno zio.

Sarebbe interessante sapere dall’assessore Francesco Sagliocco o dalla dirigente D’Angelo quali sono stati gli elementi valutativi di questa scelta.