REGIONALE – Sono 3246 i positivi del giorno al Covid in Campania su 18301 test effettuati, per un indice di contagio pari al 16,67%, in calo rispetto al dato registrato ieri del 18,20%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore, cui si sommano otto vittime dei giorni scorsi registrate nel bollettino odierno. I posti letto di terapia intensiva occupati sono 22 (-1 su ieri). In calo anche quelli di degenza: ora sono 519 (- 24 rispetto ai 543 di ieri).