COVID. Il cordoglio dell’Arma dei Carabinieri per la morte del maresciallo Giovanni Cipullo

SAN PRISCO – “Oggi l’Arma dei Carabinieri piange l’ennesimo militare che, nella serata di ieri dopo una strenua lotta, è venuto a mancare a causa del Covid-19. Il luogotenente carica speciale Giovanni Cipullo non ha superato la malattia“. Lo si legge in una nota che lo ricorda: “Entrato nell’Arma nel 1984 quale allievo sottufficiale, a conclusione dell’allora corso sottufficiali, è stato destinato prima alla Stazione Carabinieri di Roma Gianicolense e poi Roma Monte Sacro. Successivamente, sempre nell’ambito della capitale, ha prestato servizio al plotone di rappresentanza della compagnia speciale e poi a vari uffici dello Stato Maggiore prima della Legione Carabinieri Lazio e poi della Legione Carabinieri Campania.” Il 15 luglio avrebbe compiuto 55 anni. “Il ricordo che lascia ricalca la sua persona, animata dall’umiltà, dal senso del dovere e dalla dedizione che in questi decenni ha caratterizzato il suo agire” si legge in una nota. “Il Comandante Generale Teo Luzi e l’Arma dei Carabinieri tutta si unisce compatta al dolore della moglie, della figlia 21enne, di familiari e amici che ne piangono la perdita“.