COVID La Campania da lunedì in zona gialla: ecco cosa cambia

Il passaggio determinato dal raggiungimento del tasso di occupazione del 10% per le terapie intensive e del 15% per i reparti ordinari

CASERTA Nuovi cambi di colore in vista per alcuni territori in Italia. Sulla base dei dati del monitoraggio elaborato dal Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento della pandemia da Covid-19 di oggi, 14 gennaio, il ministro Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza per il passaggio di fascia di rischio per alcune regioni a partire da lunedì 17 gennaio: la Valle d’Aosta passa in arancione, la Campania in giallo.

I PARAMETRI PER LA ZONA GIALLA – Il passaggio da zona bianca a zona gialla è determinato dal raggiungimento del tasso di occupazione al 10% per le terapie intensive e al 15% per i reparti ordinari, insieme all’incidenza del contagio che arriva a 100 positivi alla settimana ogni 100mila abitanti.

Per i cittadini campani, sostanzialmente non cambia molto. Con l’introduzione dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto anche in zona bianca, sostanzialmente non esistono differenze con quella gialla. La differenza tra le due zone consisteva infatti nella possibilità in quella più chiara di non portare la mascherina nei luoghi all’aperto. Gli spostamenti non avranno limiti e le attività resteranno aperte. Valgono le regole sul Super Green Pass. Tutto invariato anche in zona arancione, ma solo per i vaccinati. La zona gialla è dunque al momento un segnale di allarme, un invito ad essere più prudenti per evitare la zona arancione e le restrizioni, in particolare per chi non possiede il Super Green Pass.