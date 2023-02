CRIMINALI A DUE PASSI DALL’OSPEDALE. Sfondato il finestrino di un’auto in sosta. LA FOTO

AVERSA – Si tratta del terzo caso nel giro di altrettanti anni. Lo ha dichiarato la vittima del raid subito a due passi dall’ospedale Moscati di Aversa.

Il ragazzo, lamentandosi sui social di ciò che è successo, ha mostrato l’immagine del vetro dell’auto distrutto.

Non si parla di furto, circostanza che fa immaginare che i malviventi non siano riusciti a trovare nulla di interessante nella vettura, oppure che sia stato soltanto un gesto criminale compiuto per puro divertimento.

Ciò non toglie che i danni economici saranno ingenti per il proprietario dell’auto.