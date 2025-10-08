Crolla lampione in piazza Amore, a ridosso delle casette della Sagra delle castagne

Il Capitano della Polizia municipale, Sorrentino, ha firmato l’ordinanza di chiusura al transito veicolare

ROCCAMONFINA (ANNA IZZO) – Crolla un lampione in piazza Nicola Amore a Roccamonfina, proprio a ridosso delle casette in legno della Sagra delle castagne. Il lampione della pubblica illuminazione, dopo essersi inclinato pericolosamente, forse a causa dell’eccessivo peso, si è spezzato in due allorquando gli operai addetti al settore, hanno cercato di riparare il danno.

Questa mattina, 8 ottobre 2025, il transito veicolare è ripreso in quanto alcuni tecnici stanno controllando alcuni lampioni che sembrano essere sovraccarichi con dei conduttori della luce troppo bassi, tanto da poter creare problemi al transito di camion o autoarticolati.

I residenti di Roccamonfina, si stanno chiedendo se sono stati fatti i dovuti controlli per garantire la sicurezza, visto che sabato e domenica prenderà il via il secondo appuntamento con la Sagra della castagna e del fungo porcino. Il responsabile tecnico comunale Stefano Gaggiano, firmatario dell’intera pratica sull’assegnazione dell’organizzazione, interpellato telefonicamente per avere notizie sullo stato dei luoghi, non ha risposto forse impegnato su altre tematiche. quello che si è verificato, era stato segnalato, fortunatamente nessuno si è fatto male, ma urge un controllo totale che metta in sicurezza l’intero perimento dove si svolge l’evento enogastronomico.