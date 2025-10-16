“Cuore senza culla (Madre di chi non nacque mai). Il nuovo libro dell’attrice e scrittrice Federica Santuccio, uscito nella Giornata mondiale dei bambini mai nati
16 Ottobre 2025 - 14:49
CASERTA (C.S.) – Nel silenzio di un dolore che troppe volte resta senza parole, nasce “Cuore senza culla (Madre di chi non nacque mai)”, il nuovo libro dell’attrice e scrittrice Federica Santuccio, pubblicato ieri, 15 ottobre, in concomitanza con la Giornata mondiale dei bambini mai nati. Una data simbolica, scelta non per caso, ma come atto d’amore e consapevolezza verso tutte le madri che hanno conosciuto l’assenza, verso ogni vita che non ha avuto il tempo di sbocciare.
Con una scrittura delicata e sincera, Federica Santuccio apre le porte del proprio mondo interiore e dà voce a un sentimento universale: quello della maternità interrotta, del legame che esiste oltre il tempo e oltre la nascita.
“Cuore senza culla” non è solo un libro, ma un abbraccio. Un percorso di riconciliazione tra dolore e speranza, in cui la parola diventa rifugio, memoria e rinascita.
Attrice dalla sensibilità profonda e autrice capace di trasformare le emozioni in arte, Federica intreccia cinema e scrittura in una testimonianza che tocca le corde più intime dell’animo umano. La sua voce attraversa il dolore con grazia, regalando a chi legge la possibilità di sentirsi meno solo, di riconoscersi, di respirare luce anche nel buio.
“Ho scritto questo libro – racconta Federica Santuccio – per dare un nome a ciò che spesso resta senza voce. Per dire a ogni madre che il suo amore non è invisibile, che ogni battito, anche se non udito, continua a vibrare dentro di noi.”
“Cuore senza culla (Madre di chi non nacque mai)” è un viaggio dentro la fragilità e la forza, una preghiera laica dedicata a chi non è mai nato, ma ha lasciato un’impronta eterna nei cuori di chi lo ha amato. Il libro è disponibile per l’acquisto su Amazon, e già in poche ore ha conquistato il terzo posto in classifica.