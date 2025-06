Da MARCIANISE a CASERTA con in macchina cocaina: arrestato 23enne “troppo nervoso”

CASERTA – Troppo nervoso per passare inosservato. Un 23enne di Marcianise è finito in manette dopo essere stato fermato dai carabinieri a un normale posto di blocco in viale Carlo III, a Caserta. Alla vista dei militari, il ragazzo ha iniziato a sudare freddo – un comportamento che non è certo passato inosservato.

Insospettiti da quell’agitazione, i carabinieri hanno deciso di dare un’occhiata più da vicino: prima l’auto, poi la casa. E non a caso. Dentro la sua Opel Corsa, nascosti nello sportello, sono saltati fuori 45 grammi di cocaina e 33 di crack. Ma non è finita lì. A casa, ad aspettare i militari, c’erano un bilancino di precisione, materiale per confezionare le dosi e altri “souvenir” da spaccio.

In tasca, il giovane aveva anche 230 euro in contanti, in banconote spaiate: secondo i carabinieri, non proprio la classica paghetta. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Santa Maria Capua Vetere.