Danneggia una vettura e poi si barrica in un bar per sfuggire ai carabinieri

TEANO – Ha danneggiato una vettura, poi si è barricato in un bar per sfuggire alla cattura dei carabinieri.

E’ quanto accaduto in piazza Unità d’Italia a Teano dopo la mezzanotte scorsa.

L’uomo, A.S., un 54enne del posto, alla guida della propria vettura ha danneggiato una Nissan Quashqai con a bordo il conducente.

Ne è nata una discussione tra i due e, notando che il 54enne sidicino fosse un po’ alticcio, il conducente del Suv ha allertato i carabinieri. Sul posto sono giunte una pattuglia dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Capua e due ambulanze: A. S. ha dato in escandescenza, cercando di sottrarsi ai trattamenti sanitari.

Si è divincolato, trovando rifugio nel bar Black Passion in via XXVI Ottobre, poco distante da Piazza Unità d’Italia. Barricato all’interno dell’esercizio commerciale lo ha anche danneggiato. Raggiunto dai carabinieri e dai sanitari del 118 è stato bloccato e sedato: è stato poi disposto un trattamento sanitario obbligatorio.