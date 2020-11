I NUMERI DEL COVID. CAMPANIA. Più positivi rispetto a ieri, ma vi spieghiamo perché i numeri sono migliori. DATO NAZIONALE. Superato il milione di contagiati. TUTTI I DATI E LE TABELLE

Campania

Sono 3.166 i nuovi casi di coronavirus emersi nelle ultime 24 ore in Campania dall’analisi di 18.446 tamponi. La percentuale test/positivi è del 17,2%, in calo rispetto al 19 di ieri. Dei 3.166 nuovi positivi, 351 sono sintomatici, il 9,95% del totale delle ultime 24 ore, mentre il restante, 2.815, è asintomatico. Il totale dei positivi in Campania dall’inizio dell’emergenza è 95.921, mentre i tamponi complessivamente esaminati sono 1.172.232. Sono 34 i nuovi decessi legati al coronavirus: il totale dei deceduti in Campania dall’inizio della pandemia è 896. Sono 690 i nuovi guariti: il totale dei guariti sale a 18.355.

Si registra un calo dei malati in terapia intensiva, 181, rispetto ai 193 di ieri. Oggi, invece, non cambiano i dati sui posti letto nei reparti in totale in Campania: 590; se volete capire perché questo numero è così importante cliccate QUI per leggere un articolo sulla questione. Resta superiore al 30% la percentuale di ricoverati covid rispetto alle terapie intensive. I posti letto di degenza covid disponibili sono 3.160, occupati da 2.077 pazienti.

Covid in Italia

Cala la curva dei nuovi contagi di Covid 19 in Italia: i casi registrati oggi dal bollettino del ministero della Salute sono 32.961 a fronte dei 35.098 di ieri. Dato che si accompagna ad una crescita dei tamponi (225.640 oggi contro i 217.758 di ieri) con un decremento della percentuale tamponi/positivi: oggi è del 14,6% a fronte del 16,1% di ieri. Elevato invece il numero delle vittime: oggi sono 623, più delle 580 di ieri. Per un totale di 42.953.