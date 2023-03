Deve scontare 17 anni di carcere, ma il boss della droga scappa: E’ LATITANTE

SAN FELICE A CANCELLO (g.v.) – Dopo l’inammissibilità dei ricorsi (LEGGI QUI) decisa dalla Corte di Cassazione, è diventata definitiva la sentenza di colpevolezza nei confronti di Raffaele Piscitelli, ritenuto colui che ha gestito il gruppo di spaccio della droga di San Felice a Cancello e della Valle di Suessola.

Da qualche ora è diventato irrintracciabile O’ Cervinar, condannato a 17 anni di carcere dalla Corte di Appello di Napoli, pena confermata dalla Cassazione.

Piscitelli, scarcerato nel 2020 ( LEGGI QUI )

in attesa del secondo processo in corte di Appello, di ritorno da un primo annullamento con rinvio deciso dalla Cassazione, doveva essere trasferito in carcere per espiare il resto della sua pena, ma non è stato rintracciato dalle forze dell’ordine che dovevano notificargli l’ordinanza di arresto.