Di ritorno da una cerimonia sbanda con l’auto e finisce contro la casa dell’ex sindaco. Perdita di gas fa temere il peggio

Vigili del Fuoco e Carabinieri sul posto

ALIFE – Erano da poco passate le 23 ieri, sabato, quando un fragoroso rumore ha scosso la quiete del centro storico di Alife. Un’auto, una BMW di grossa cilindrata, ha improvvisamente sbandato finendo la sua corsa contro l’ingresso di una palazzina appartenente all’ex primo cittadino Salvatore Cirioli. L’impatto ha distrutto il portone e provocato gravi danni anche a una conduttura del gas e a una vettura in sosta, completamente devastata.

A guidare la berlina era un giovane residente, di ritorno – secondo quanto emerso – da una festa di famiglia. Le cause della perdita di controllo del veicolo sono ancora sotto esame, ma le prime ipotesi parlano di alta velocità e possibile guida in stato di ebbrezza, in attesa di conferme ufficiali.

Nonostante la violenza dello schianto, non si registrano feriti, ma l’episodio ha scatenato il panico tra gli abitanti della zona, molti dei quali hanno raccontato di aver pensato a un evento sismico, tanto forte è stato il boato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Mondragone, che hanno lavorato per ore per eliminare ogni rischio legato alla perdita di gas, e i Carabinieri, che hanno proceduto al sequestro del mezzo e al ritiro immediato della patente del conducente. Le autorità hanno avviato un’indagine per fare piena luce sull’accaduto.