PORTICO DI CASERTA – Un incendio si è sviluppato in un’abitazione, pochi minuti fa, a portico di Caserta, in via Gorizia, nei pressi del Municipio cittadino. Le fiamme sono divampate all’interno dell’abitazione di un 60enne, M.G., residente al primo piano. Fortunatamente, la consueta sfilata dei carri per la celebre Festa di Sant’Antuono è al momento in corso di svolgimento nella frazione di Musicile. Circostanza, questa, che ha senz’altro facilitato l’intervento dei Vigili del Fuoco.