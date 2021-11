Domani l’autopsia sui corpi di Mario e Pina. Poi l’ultimo viaggio insieme

SAN FELICE A CANCELLO – Domani nell’istituto di medicina legale dell’ospedale civile di Caserta sarà eseguita l’autopsia sui corpi di Mario Sgambato e Giuseppina Sammaciccio, i coniugi di 74 anni morti nel crollo della palazzina sita in via Napoli a Cancello Scalo. Nella serata le due salme potrebbero essere liberate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere che indaga sull’accaduto. I funerali potrebbero tenersi mercoledì e di certo ci sarà il lutto cittadino, come confermato dal sindaco di San Felice Giovanni Ferrara.