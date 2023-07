DOMENICA DI SANGUE SULLE STRADE. Stasera comunità in preghiera per il giovane Antonio e la 13enne Sophia

VITULAZIO. Mentre la giovanissima Sophia M. lotta per la vita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ( clikka e leggi l’articolo da noi pubblicato stamattina), la piccola comunità di Vitulazio prega per lei, la sua famiglia e per i parenti del 18enne Antonio Lubrano, deceduto la notte di sabato, poco dopo il ricovero. Famiglie devastate dal dolore, amici e conoscenti increduli davanti al dramma. Stasera, in piazza Mercato, a Vitulazio, la comunità si ritroverà per un minuto di silenzio e per un momento di preghiera per i due giovani, per colui che non c’è più e per la 13enne ricoverata in Terapia intensiva, dopo essere già stata sottoposta a più di un intervento chirurgico.

Per quanto concerne la dinamica dell’incidente, sulla quale indagano le forze dell’ordine, pare che la Bmw guidata da un uomo di Calvi Risorta, contro la quale si è schiantata la moto con in sella Antonio e Sophia, stava uscendo dal parcheggio del ristorante “Lo Scoglio”, che si affaccia sulla statale Appia. Secondo e prime indiscrezioni l’auto, avrebbe operato una manovra per realizzare un’inversione proprio mentre sopraggiungeva la moto.