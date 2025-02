Donna 43enne di S.Nicola investita davanti al supermercato

Non ha voluto approfittare dell’assicurazione, per cui, avendo subito solo delle contusioni…

SAN NICOLA LA STRADA – Probabilmente si stava recando a fare la spesa nel supermercato attivo all’incrocio tra via IV Novembre e via Acquaviva, dunque al confine tra i comuni di San Nicola La Strada e Caserta, quando un’auto l’ha investita. Un colpo forte ma, che tutto sommato non ha creato danni di sorta, ma solo delle contusioni che hanno portato la donna, 43enne di San Nicola La Strada, la quale evidentemente non ha voluto approfittare di una prospettiva di un rimborso assicurativo, a rifiutare il trasporto al pronto soccorso ad opera di un’ambulanza del 118.