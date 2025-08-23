Donna 45enne prova a picchiare i poliziotti dopo la scoperta del camper rubato: ARRESTATA

23 Agosto 2025 - 17:55

CASERTA – Gli agenti della questura di Caserta hanno arrestato una donna di 45 anni per aver aggredito i poliziotti durante un controllo. L’episodio è avvenuto quando gli agenti, rispondendo a una segnalazione di litigio, si sono avvicinati a un camper da cui provenivano urla.

La donna è uscita dal veicolo tentando la fuga e ha colpito violentemente gli agenti, causando a uno di loro ferite che hanno richiesto cure mediche. Durante il trasferimento in questura ha inoltre danneggiato a calci l’auto di servizio.

Il camper è risultato rubato ed è stato restituito al legittimo proprietario, mentre all’uomo di 35 anni di origine nordafricana coinvolto nella lite sono state avviate le pratiche per l’allontanamento dal territorio nazionale.

Testata registrata presso il tribunale di BENEVENTO con nr. 7 del 02/09/2013

Direttore responsabile:  Gianluigi Guarino
Copyright 2019 CASERTACE
P.IVA 04465230615
Responsabile trattamento dati personali: Gianluigi Guarino