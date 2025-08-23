Donna 45enne prova a picchiare i poliziotti dopo la scoperta del camper rubato: ARRESTATA

CASERTA – Gli agenti della questura di Caserta hanno arrestato una donna di 45 anni per aver aggredito i poliziotti durante un controllo. L’episodio è avvenuto quando gli agenti, rispondendo a una segnalazione di litigio, si sono avvicinati a un camper da cui provenivano urla.

La donna è uscita dal veicolo tentando la fuga e ha colpito violentemente gli agenti, causando a uno di loro ferite che hanno richiesto cure mediche. Durante il trasferimento in questura ha inoltre danneggiato a calci l’auto di servizio.

Il camper è risultato rubato ed è stato restituito al legittimo proprietario, mentre all’uomo di 35 anni di origine nordafricana coinvolto nella lite sono state avviate le pratiche per l’allontanamento dal territorio nazionale.