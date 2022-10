AGGIORN. LIVE ORE 13.24. L’anziana signora si è barricata in casa e si rifiuta di far entrare i vigili del fuoco. Dubbi su un ingresso con la forza

Sul posto vigili urbani, 118 e un assistente sociale del comune che propenderebbe, dopo aver parlato con la donna, per un ingresso forzato

AGG. ORE 13.24 – C’è un pò di confusione in questi minuti davanti alla residenza di via Menicillo, 12 a Capua dove abita un’anziana donna che, a questo punto, lo possiamo ufficializzare, si è volontariamente barricata in casa e si rifiuta di aprire la porta ai vigili del fuoco accorsi sul posto, insieme al personale sanitario del 118 e ai vigili urbani di Capua. L’assistente sociale comunale propenderebbe per un ingresso con la forza, in quanto ritiene che la donna possa mettere a rischio la propria incolumità. Fino a qualche minuto fa, si stava discutendo perchè si riteneva non ancora esaurita la linea della persuasione. Peraltro, un ingresso forzato contro la volontà di chi una casa occupa e magari ne è anche proprietario, può avvenire solamente per cause di reale forza maggiore, quando un componente delle forze dell’ordine, ritiene, sapendo poi di doverlo comunque spiegare in un’informativa da inviare ad un magistrato, che quell’atto di violazione di domicilio che, ricordiamo, è reato penale, sia giustificato dal fatto che un mancato ingresso possa mettere a repentaglio l’incolumità e la salute di chi in quella casa si trova o di altre persone.

Vi

terremo informati.

CAPUA – Soccorsi in atto a Capua, in via Lorenzo Menicillo, dove una donna di 75 anni chiusa in casa, non risponde. Allertati i vigili del fuoco e i vigili urbani. Sul posto ci sono anche due ambulanze.