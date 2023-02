Donna colpita da un furgone in strada, trasportata d’urgenza in ospedale

LUSCIANO (Lidia e Christian de Angelis) – Sstamattina, martedì, lungo Viale della Libertà a Lusciano una donna del posto sui 50 anni è stata colpita in pieno da un furgone in corsa, mentre transitava in strada.

L’impatto ha fatto cadere rovinosamente in terra la donna dolorante.

Immediatamente i presenti hanno soccorso la 50enne e richiesto l’intervento dei sanitari del 118 che, giunti in loco, hanno trasportato d’urgenza la ferita all’ospedale Moscati di Aversa. Alla donna sono state riscontrate lesioni e fratture, ma la donna non sarebbe in pericolo di vita, nonostante la gravità dei traumi riportati.