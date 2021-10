DONNA DI 64 ANNI RISCHIA DI MORIRE AL PRONTO SOCCORSO DEL MELORIO. Intubata in extremis dal rianimatore del 118

E’ evidente che vogliono far morire, oltre alle persone, anche questo storico ospedale dove manca tutto: attrezzature, infermieri, medici rianimatori, etc etc. La donna ora è stata trasferita in rianimazione a …

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Più volte, anche ultimamente durante la campagna elettorale, il problema della sopravvivenza dell’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere è stato toccato. Certo che se come viene detto esiste una posizione, non avversata dal sindaco Antonio Mirra, dell’Asl per ridimensionare e chiuder definitivamente il Melorio, fatti come quello capitato oggi pomeriggio contribuiscono sicuramente a questo piano di dissoluzione.

Questo pomeriggio una donna di 64 anni, R. M., si è recata con mezzi propri al pronto soccorso del Melorio con un forte dolore al petto da circa tre giorni. La paziente è stata visitata e trattata per un infarto. A questo punto il pronto soccorso ha allertato la centrale operativa e richiesto un’ambulanza rianimativa. All’arrivo l’equipe rianimativa si è resa subito conto che la paziente aveva bisogno di esser intubata cosa che avrebbero potuto e dovuto fare nell’immediato gli operatori del primo soccorso. La donna, salvata in extremis dal 118, è stata trasferita in rianimazione alla Clinica Pineta Grande.