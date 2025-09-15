Doppia vincita nel casertano con il 10 e Lotto: oltre 60 MILA EURO. ECCO DOVE

CASERTA – Nei concorsi di venerdì 12 e sabato 13 settembre 2025, il 10 e Lotto ha regalato alla provincia di Caserta vincite importanti. Venerdì, a Casagiove, in via Nazionale Appia, è stato centrato un 7 Doppio Oro del valore di 50mila euro, il premio più alto della giornata.

Sabato, la ruota di Aversa ha regalato un 6 Doppio Oro da 12mila euro in via Roma. Nello stesso giorno, a Napoli, in corso Secondigliano, un 8 Oro ha vinto 5mila euro. A livello nazionale, l’ultimo concorso ha distribuito 12,1 milioni di euro, per un totale di oltre 2,77 miliardi di euro da inizio 2025.

Per quanto riguarda il Lotto classico, il colpo più alto, di 26.250 euro, è stato realizzato in Strada Provinciale Pianura a Pozzuoli con tre ambi e un terno. A Casavatore, sempre in provincia di Napoli, un terno ha fruttato 22.500 euro in Corso Europa. A San Sossio Baronia (Avellino), in via Piano, la combinazione di un ambo, due ambi ‘Oro’ e un terno ‘Oro’ ha vinto 10.258 euro. Infine, 10mila euro sono andati in corso Vittorio Emanuele a Napoli con un ambo. L’ultimo concorso nazionale ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro, portando il montepremi totale dall’inizio dell’anno a oltre 912,4 milioni.