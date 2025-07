DRAMMA A BAIA DOMIZIA. Grave studente 20enne dopo lo schianto tra due auto. E’ la strada dove ha perso la vita un papà 49enne

Successiva alla tragedia del 2018 fu la scelta del comune di Sessa Aurunca di installare dei dossi, per limitare la velocità dei mezzi in transito su via degli Eucalipti. Ma a quanto ci dicono i residenti, questi strumenti sono stati rimossi

SESSA AURUNCA – Torniamo a scrivervi del violento scontro tra due vetture, avvenuto intorno alle 2:30 della scorsa notte, ha svegliato bruscamente i residenti di via degli Eucalipti, lato Sessa Aurunca, a Baia Domizia. A bordo delle auto viaggiavano cinque giovani tra i 18 e i 22 anni. Uno di loro, uno studente universitario di 20 anni, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Cardarelli di Napoli in condizioni gravi, con un trauma cranico e politraumi.

Gli altri quattro occupanti sono stati smistati nei presidi ospedalieri della zona: due all’ospedale di Sessa Aurunca, uno a Caserta e uno alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno.

Il luogo dell’incidente è una curva già tristemente nota per altri sinistri gravi. Alla fine di agosto 2018, poco dopo le 3 di notte, proprio in via degli Eucalipti perse la vita Domenico Valentino, 49 anni, originario di Messercola, frazione tra i comuni di Cervino e Maddaloni. In quell’occasione, l’uomo – alla guida di un Honda SH – si schiantò da solo contro un’abitazione, in un impatto che non gli lasciò scampo. Conosciuto da tutti come “Mimmo”, lavorava insieme alla moglie Cinzia presso l’asilo di famiglia, e lascia tre figli.

In seguito a quel tragico episodio, il Comune di Sessa Aurunca fece installare dei dossi rallentatori proprio in corrispondenza della curva, nel tentativo di contenere la velocità dei veicoli. Tuttavia, secondo i residenti, quest’anno i dossi sarebbero stati inspiegabilmente rimossi o spostati, rendendo nuovamente pericoloso il tratto stradale.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei veicoli coinvolti si sarebbe accartocciato sul lato destro dopo l’impatto. Alcuni ragazzi sono riusciti ad uscire autonomamente, mentre per estrarre l’ultimo ferito è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato le cesoie idrauliche. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Le dinamiche dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità.