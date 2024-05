DRAMMA A MARCIANISE. Notissimo operatore ecologico in pensione in fin di vita. Si è impiccato nel pomeriggio

Ora è in prognosi riservata. Lotta tra la vita e la morte. L’allarme è stato reso possibile da una telefonata fatta ad un amico a …

MARCIANISE – Vi. An., ex dipendente della ditta Ecocar del cantiere di Marcianise, oggi ci lavora il figlio Vi. Ra., ha tentato il suicidio impiccandosi in casa in via Novara mentre la moglie era fuori verso le 14.

L’uomo prima di compiere l’insano gesto ha chiamato un parente a cui ha riferito di dire ai figli di perdonarlo. Questi ha subito allertato i familiari. Il figlio si è precipitato sul posto e lo ha trovato sospeso con una fune al collo in fin di vita. È stato trasportato urgentemente in ospedale a Caserta dove è in prognosi riservata.

Indecifrabili e sconosciuti i motivi che hanno potuto spingere il pensionato a farla finita. Lotta in questo momento tra la vita e la morte.