SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI

AVERSA – Tragedia, pochi minuti fa, presso il parco Giulia in via Giotto ad Aversa. Un 48enne I.R., di origini napoletane ma residente ad Aversa da diversi anni, è precipitato dal secondo piano della sua abitazione. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Aversa e i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.