Dramma ad AVERSA: uomo muore travolto da un treno

Ieri sera, domenica

AVERSA – Una tragedia si è verificata nella tarda serata di ieri ad Aversa, dove un uomo di circa 50 anni ha perso la vita nei pressi della stazione ferroviaria situata in piazza Mazzini.

Secondo le prime informazioni, intorno alle 22:40 l’uomo si sarebbe ritrovato sui binari, per ragioni ancora non chiarite. In quel momento sopraggiungeva un treno che lo ha investito, lasciando senza parole le persone presenti, che hanno assistito impotenti alla scena.

Immediato l’intervento dei soccorsi, chiamati da alcuni testimoni. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, ma purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

I carabinieri, giunti poco dopo, hanno delimitato l’area e avviato le indagini per chiarire cosa abbia portato l’uomo sui binari, valutando tutte le ipotesi, dall’incidente al gesto volontario. L’intera comunità è sotto shock per l’accaduto.