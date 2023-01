DRAMMA AL DECO’. Dipendente si accascia a terra e muore

Nulla da fare per il lavoratore di soli 32 anni che è stato stroncato da un malore improvviso. Sotto choc i colleghi che hanno provato a rianimarlo.

QUALIANO Il dramma si è consumato nel pomeriggio. Massimo, un giovane dipendente del supermercato Decò di via Campana, a Qualiano, mentre era intento nel suo lavoro si è accasciato a terra, esanime. Il 32enne, nonostante sia stato subito soccorso dai suoi colleghi, che hanno provveduto ad allertare immediatamente i soccorsi, è purtroppo deceduto. Al momento non si conoscono i motivi di questo malore improvviso. Sotto choc la famiglia e tutti coloro che in quel momento erano nel supermercato.