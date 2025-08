DRAMMA. Commerciante casertano si toglie la vita lanciandosi dal ponte

SEI SU TIK TOK? ANCHE NOI! CLICCA QUI PER VEDERE LE FLASH NEWS DI CASERTACE

CASERTA – Un drammatico episodio si è consumato nel pomeriggio di ieri, lunedì, a Cerro al Volturno, comune della provincia di Isernia, dove un 37enne originario della provincia di Caserta ha perso la vita precipitando dal viadotto della Statale 652.

Le operazioni di recupero del corpo, complicate dalla fitta vegetazione, hanno richiesto l’intervento di due squadre del Soccorso Alpino (CNSAS), dei Vigili del Fuoco – giunti anche con l’elicottero – e dei Carabinieri di Isernia. Sul posto è intervenuta anche un’ambulanza del 118, sebbene ormai non vi fosse più nulla da fare.

La vittima, al momento identificata dai colleghi di isnews come un agente di commercio originario di Aversa, avrebbe compiuto un gesto estremo in modo volontario, secondo le prime ricostruzioni delle forze dell’ordine. Le indagini sono ancora in corso per accertare le dinamiche precise e le motivazioni che lo avrebbero spinto a questo tragico epilogo.