DRAMMA DELLA SOLITUDINE. Uomo si toglie la vita in casa

AVERSA – Una tragica scoperta è avvenuta questa mattina ad Aversa, intorno alle ore 9, all’interno di un’abitazione situata nel Parco Residenziale di via Roncone. Un uomo di 73 anni, identificato con le iniziali A.R., è stato trovato privo di vita.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Dalle prime ricostruzioni emerge l’ipotesi che si tratti di un suicidio. Saranno le indagini in corso a stabilire con certezza le cause e le circostanze del tragico evento.