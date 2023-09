DRAMMA IN AUTOSTRADA. Camionista casertano stroncato da un malore

La tragedia si è consumata la scorsa notte in provincia di Arezzo

MACERATA CAMPANIA – Tragedia la scorsa notte in un’area di servizio sull’autostrada in provincia di Arezzo. Un camionista casertano, Vincenzo La Peruta, 60 anni, è deceduto in seguito ad un malore improvviso. L’uomo, 60 anni, viveva tra San Prisco e la frazione Caturano di Macerata Campania. Il malore lo ha colpito una volta sceso dal camion per una sosta. E’ stata disposta anche l’autopsia.

La salma arriverà sabato mattina a Macerata Campania per i funerali che si svolgeranno alle 17 nella chiesa di San Marcello Martire a Caturano. L’uomo lascia tre figli.