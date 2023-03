AVERSA. Dramma in città, dipendente comunale si toglie la vita

L’uomo era separato e non aveva figli.

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Terribile, dipendente comunale Giuseppe De Vivo 58 anni si toglie la vita. E’ di queste ore la dolorosa notizia del suicidio di un dipendente comunale, che presso la propria abitazione in via Battisti ad Aversa ha deciso di porre fine alla sua sofferenza. L’uomo era separato e non aveva figli. Secondo le prime informazioni, De Vivo si sarebbe tolto la vita tramite impiccagione con l’uso della cintura dell’accappatoio legata alla finestra del bagno. Sul posto i sanitari del 118 che non hanno potuto fare nulla per lui. I carabinieri intervenuti hanno informato il medico legale e il magistrato di turno, che ha liberato la salma per i funerali. Sconvolta la comunità.