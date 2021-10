DRAMMA. Aveva 29 anni la giovane trovata senza vita. Oggi si sarebbe laureata

SAN NICOLA LA STRADA – Emergono altri particolari sulla donna trovata morta in una casa di via Salerno (LEGGI QUI). Si tratta di una 29enne di San Nicola La Strada Rosa I.G. rinvenuta senza vita ieri sera nel garage della palazzina di via Salerno dove viveva con la famiglia. Il padre ha scoperto il corpo in garage, ha provato invano a tagliare la corda usata dalla giovane.

La 29enne avrebbe sostenuto oggi l’esame di laurea in Scienze Infermieristiche. La salma è stata portata nell’istituto di medicina legale per l’autopsia.