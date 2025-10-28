Drammatica caduta mentre raccoglie le olive: uomo in codice rosso

E’ ONLINE IL PODCAST “IL COLPO! QUATTRO CITTA’, QUATTRO STORIE CRIMINALI – CLICCA QUI PER ASCOLTARLO GRATIS SU SPOTIFY

ALIFE – Un uomo di 68 anni è rimasto gravemente ferito ieri, lunedì, in seguito a una caduta da un albero di ulivo. L’incidente è avvenuto in località Ponte di Meola, ad Alife. Secondo le prime informazioni, l’uomo, che si trovava probabilmente a potare o raccogliere olive, sarebbe precipitato al suolo da un’altezza di diversi metri, riportando un trauma cranico.

Immediatamente allertati, i soccorsi sono intervenuti sul posto. Il ferito, il cui stato è stato giudicato grave, è stato stabilizzato e poi trasportato d’urgenza all’ospedale di Caserta per le cure del caso.