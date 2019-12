DROGA A S.MARIA C.V. CARCERE O LIBERTÀ: Ecco cosa ha deciso il giudice per Ferdinando, Sonia Del Guadio e altri 3

SANTA MARIA CAPUA VETERE (g.v.) – Come già anticipato QUI, ieri l’ottava sezione del Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato l’ordinanza di custodia in carcere per Costantino Merone, difeso da Giuseppe De Lucia, che ha ottenuto i domiciliari. Lo stesso trattamento hanno ricevuto dal Riesame sia Rocco Giordan, sia Raffaele Cipullo, supportati dai legali Angelo Raucci e Luca Viggiano. Buone notizie anche per un altro uomo ritenuto intraneo ai Bellaggiò. Infatti, per Papale, difeso da Carlo De Stavola e Luca Viggiano, è stato deciso l’annullamento della misura per inefficacia. Confermato il carcere per Ferdinando Del Gaudio e i domiciliari per Sonia Del Gaudio.