Droga in cella: sequestrati 50 grammi di hashish

AVERSA – Un ennesimo tentativo di introdurre droga all’interno della Casa di Reclusione di Aversa è stato sventato dagli agenti, della polizia penitenziaria in prova del 185° corso, attualmente in tirocinio presso il penitenziario normanno.

Rinvenuto e sequestrato un involucro contenente circa 50 grammi di hashish, nascosto e introdotto con ogni probabilità tramite un drone o attraverso un lancio dall’esterno delle mura perimetrali.

A sottolineare l’importanza del sequestro è stato l’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), che ha evidenziato anche le capacità operative dimostrate dai giovani agenti in tirocinio, auspicando per loro un riconoscimento ufficiale come una nota di compiacimento o un encomio.

Il segretario regionale campano dell’Osapp, Vincenzo Palmieri, ha colto l’occasione per rilanciare l’allarme sulla diffusione di sostanze stupefacenti all’interno degli istituti penitenziari: “Le carceri non possono e non devono diventare incubatrici di dipendenza e criminalità. È tempo di agire, prima che sia troppo tardi”.

Palmieri ha denunciato la presenza, in diversi istituti, di vere e proprie “piazze di spaccio interne”, con effetti devastanti non solo sulla sicurezza ma anche sui percorsi di recupero dei detenuti. “Se non si interviene con decisione – ha aggiunto – le carceri rischiano di trasformarsi in luoghi di degrado permanente, dove tossicodipendenza e disturbi psichiatrici restano senza risposte concrete”.