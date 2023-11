Due minorenni beccati a comprare “fumo” per farsi le canne: UNO SEGNALATO E L’ALTRO DENUNCIATO

CAPODRISE – Un giovane 17enne di Capodrise è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Lo stesso, notato dalla pattuglia dei carabinieri della Stazione di Macerata Campania in una zona poco illuminata di via Municipio nel Comune di Recale, è stato sottoposto a controllo e perquisizione a seguito della quale è stato trovato in possesso di gr 8,7 di sostanza stupefacente del tipo hashish, già suddivisa in dosi occultate all’interno di un pacchetto di sigarette.

Un secondo giovane, in sua compagnia, trovato in possesso di 1 gr. di sostanza stupefacente del tipo hashish è stato, invece, segnalato alla Prefettura.