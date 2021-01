Duplice omicidio stradale. Condanna definitiva per Corvino

CASERTA – Condanna definitiva per Antonio Corvino, di Caserta, 44 anni. E’ stato raggiunto da un ordine di esecuzione pena dopo l’ultima sentenza passata in giudicato per duplice omicidio stradale. Il 44enne ha a carico 5 diverse condanne (per un totale di 11 anni e mezzo), l’ultima delle quali diventata definitiva dal novembre 2020, a 4 anni per il citato duplice omicidio stradale con la morte di due extracomunitati investiti ed uccisi nei pressi del Bingo a Teverola. Decurtati 3 anni e mezzo già scontati. Corvino è attualmente in carcere e dovrà rimanerci fino al settembre 2026.