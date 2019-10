E’ ALLERTA METEO a partire dalle 21 di stasera. Ecco quanto durerà

CASERTA (red.cro.) – Come anticipato stamattina (LEGGI QUI), da questa sera, a partire dalle 21, l’allerta meteo diventerà “gialla“, date le condizioni meteorologiche avverse per rischio meteo, sia per i venti e che sulla costa fino alle ore 14:00 di domani martedì 08 ottobre 2019. La Protezione Civile della Regione Campania, infatti, ha emanato un avviso di allerta meteo, con conseguente criticità idrogeologica di colore Giallo, da stasera a domani pomeriggio. Per domani, si prevede un cielo generalmente sereno o poco nuvoloso. I venti spireranno inizialmente forti nord-orientali soprattutto sulle aree costiere e sul mare ma con tendenza ad attenuarsi dal pomeriggio. Il mare si presenterà agitato al largo e lungo le coste esposte, con moto ondoso in attenuazione dal pomeriggio-sera. Le temperature diminuiranno nei valori minimi mentre le massime aumenteranno.