Prorogata l’ALLERTA METEO per vento forte in provincia di CASERTA

La Protezione civile della Campania ha prorogato fino alle 14 di domani l’allerta meteo diffusa ieri dall’ente regionale ed in vigore inizialmente fino alle 21 di oggi.

Nell’avviso si legge in particolare che sono previsti “venti forti o molto forti nord-orientali con locali raffiiche” su tutta la Campania e “mare agitato soprattutto al largo e lungo le coste esposte” delle zone 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana) e 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana).

Fino alle 21 di oggi è invece in vigore su tutta la Campania, tranne che per le zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro), l’allerta gialla per piogge e venti forti.