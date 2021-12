E’ caccia alla banda della “Brava” dopo il colpo nel tabacchi

ROCCA D’EVANDRO – I carabinieri della stazione di Rocca d’Evandro hanno intercettato, durante la notte, una Fiat Brava con a bordo una banda di malviventi, i quali avevano svaligiato un bar tabacchi a Sant’Angelo in Theodice, frazione di Cassino, portando via sigarette e gratta e vinci per un valore di oltre 5mila euro. I malviventi sono fuggiti in direzione Rocca d’Evandro e hanno abbandonato l’auto dileguandosi nelle campagne dopo un inseguimento dei carabinieri.Nel veicolo era rimasta la refurtiva che è stata restituita al proprietario del tabacchi. Indagini in corso per identificare il gruppo.