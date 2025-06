E’ RECORD! La Provincia sceglie per il terzo anno la stessa ditta per pulire il mare casertano. E questa volta ribasso mai visto: 0,1%

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

Speriamo che quest’anno quelli della Garbage Ancona possano migliore il servizio, visto che nei due anni precedenti gli specchi d’acqua provinciali non hanno entusiasmato

CASERTA – Come capita nell’atletica leggera, questo è il periodo dei grandi meeting e quindi dei grandi record. Stessa cosa dicasi per noi di CasertaCe che segnaliamo ai nostri lettori i ribassi, le offerte più assurde che vediamo nelle procedure d’appalto della nostra provincia.

E il nostro Armand Duplantis, l’astista svedese che sta inanellando record su record, è un imprenditore che da tre anni è attivo sulle coste della nostra provincia, ma che, ad un primo sguardo, non sembra avere connessioni diretta con la provincia di Caserta. Poi, è possibile che Paolo Baldoni, ovvero il capo della Garbage Ancona, abbia avuto il supporto di un broker locale per entrare in contatto con l’amministrazione provinciale di Caserta, ma non è certo, anche se ci sembra un’ipotesi verosimile.

E non è impossibile perché l’impresa guidata da Baldoni sono tre anni che si occupa della pulizia di mare e zone costiere della provincia di Caserta. Infatti, oggi siamo al terzo anno, con circa cento mila euro di servizio aggiudicato o tramite trattativa diretta, leggasi incarico diretto, o tramite gara d’appalto.

E qui veniamo al record: la Garbage Ancona ha partecipato alla gara per la pulizia degli specchi d’acqua nelle zone costiere di Castel Volturno, Mondragone, Sessa Aurunca e Cellole. E lo ha fatto da sola, senza concorrenti, potendosi così aggiudicarsi il sevizio, dal valore di 96.000 euro, con un ribasso assurdamente esiguo: lo 0,1%.

Al momento siamo al punto dell’aggiudicazione provvisoria e dagli uffici guidati ora dal dirigente Gerardo Palmieri (indagato con Giorgio Magliocca nella vicenda degli appalti truccati), ma negli anni precedenti dal solito Gianni Solino, funzionario provinciale ormai firmatario delle procedure più ardite sotto la governance di Marcello De Rosa, da oggi sostituito dal neo presidente Anacleto Colombiano, non vediamo la possibilità che possa saltare questo appalto, nonostante un ribasso risicato, mai visto in tanti anni di lavoro.