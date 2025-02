Ecco dove hanno preso il latte il 27enne in coma e ragazza ricoverata per intossicazione da formaggio

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASERTA – Torniamo a trattare il caso della coppia di Gioia Sannitica, ricoverata dopo aver mangiato formaggio contaminato da Listeria.

Il giovane 27enne è in condizioni serie, ancora tenuto in stato comatoso, all’ospedale Moscati di Aversa. Ieri, invece, la bella notizia proveniente da Piedimonte Matese. La ragazza è stata dimessa dall’ospedale e pare sta bene.

Le autorità stanno indagando su due aziende locali che hanno fornito il latte per il formaggio. Per precauzione, è stato ordinato di pastorizzare il latte e fermare la vendita di latte crudo. Si tratterebbe di due aziende agricole dell’area matesina. Ovviamente, non essendoci ancora certezza sulla connessione tra la contaminazione di Listeria e il prodotto venduto, ovvero il latte, vige il riserbo massimo sull’identità delle imprese coinvolte.