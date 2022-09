ELEZIONI POLITICHE Amelia Forte (Forza Italia) incontra la neo responsabile di Azzurro donna Caserta, Rossella Smeragliuolo

SPAZIO ELETTORALE La candidata di Forza Italia alla Camera, nel collegio plurinominale Caserta-Benevento, nella giornata di venerdì ha visitato tante aziende del territorio ed ha poi incontrato la neo responsabile di Azzurro donna a Caserta, Rossella Smeragliuolo.

CASERTA Per i candidati alle Politiche del 25 settembre è un tour de force. Non si sottrae di certo ai suoi impegni con i cittadini, Amelia Forte, candidata di Forza Italia alla Camera nel collegio plurinominale Caserta-Benevento. Nella giornata di venerdì ha, infatti, visitato tante aziende del territorio, ma ha anche voluto augurare buon lavoro alla neo responsabile di Azzurro donna a Caserta, Rossella Smeragliuolo. “Ringrazio le mie amiche Rossella Smeragliuolo, Marianna Ferraro e Maria Rosaria Gliottone – ha spiegato in un postt – per aver avermi accompagnato nella scoperta di tante virtuose realtà produttive del nostro territorio”.