ELEZIONI POLITICHE Dopo decine di tentativi falliti, Marino trova la candidata a Sfefano Graziano: nel COLLEGIO di CASERTA in campo Liliana Trovato

La consigliera comunale eletta lo scorso autunno nella lista di Clemente Mastella, rappresenterà il Pd e il centrosinistra nell’uninominale che mette insieme 23 Comuni tra cui il capoluogo, Marcianise, Maddaloni, Santa Maria Capua Vetere, Capua, ecc.

CASERTA (g.g.) Non è stato affatto facile trovare il candidato del Pd e del centrosinistra nell’uninominale che associa alla città di Caserta altri 22 Comuni, tra cui quelli di Maddaloni, Marcianise, Santa Maria Capua Vetere, Capua, San Felice a Cancello, ecc. Stefano Graziano ha dovuto affidarsi a Carlo Marino, che di telefonate ne ha fatte più di una, contattando noti professionisti della città, fra cui anche qualche preside, ricevendo cortesi e garbati rifiuti, essendo, per il Pd e il centrosinistra, quello di aggiudicarsi questo collegio un’impresa ai limiti dell’impossibile.

Alla fine il pressing del sindaco ha fatto breccia sulla consigliera comunale Liliana Trovato, eletta alle amministrative con la lista Noi di centro, per intenderci quella di Bosco e Mastella. Dunque, sarà lei a sfidare il candidato del centrodestra, il cui nome, al di là di tutte le indiscrezioni e di tutte le più ardite previsioni, non c’è ancora, ma sicuramente ci sarà tra domani e dopodomani, ma anche il candidato di Cinquestelle, il movimento su cui ipotizzare qualcosa, dopo tutto ciò che è successo alle cosiddette parlamentarie, in cui i grillini hanno fatto ridere tutta l’Italia candidando mogli, sorelle e congiunti di quei deputati e di quei senatori colpiti dalla scure del secondo mandato, è ancora più rischioso rispetto ai vaticini sul centrodestra. Se Gianluigi Paragone riuscirà a portare a termine la difficilissima operazione di raccolta delle firme, anche Italexit avrà un candidato all’uninominale, probabilmente lo stesso che guiderà la lista plurinominale nel collegio di Caserta e Benevento.

Il nome che gira è interessante. Però, siccome ci siamo imposti di non intossicarci più di tanto con questi articoli sul politicume locale, non ve lo diciamo per il momento. Magari tra oggi e domani, se ci garberà.