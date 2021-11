ELEZIONI PROVINCIALI Magliocca ricandidato nel segno della continuità amministrativa: “Parte da Caserta il laboratorio politico di un nuovo centro moderato”

Stamattina all’hotel Europa la conferenza stampa con tutti gli esponenti della maggioranza deluchiana. Il sindaco di Pignataro Maggiore sfiderà Antonio Mirra (Pd) e Stefano Giaquinto (centrodestra).

CASERTA “Oggi mettiamo in campo una proposta che non ha solo carattere amministrativo e di continuità amministrativa, ma anche politico”. Giorgio Magliocca ha ufficializzato, stamattina all’hotel Europa, la sua ricandidatura alla presidenza della Provincia di Caserta, stavolta, però, sostenuto da un centro moderato che su di lui punta le sue carte per ottenere un’affermazione, una legittimazione tale da sancire la nascita di un nuovo polo politico. Un raggruppamento moderato oggi ancorato al centrosinistra ma pronto, a quanto pare, a spiccare il volo.

Il sindaco di Pignataro Maggiore sfiderà il candidato del Pd Antonio Mirra, a capo della giunta di Santa Maria Capua Vetere, ed il collega primo cittadino di Caiazzo, Stefano Giaquinto sostenuto dal centrodestra.

Magliocca, ex An e Forza Italia , ha ricordato che “negli ultimi quattro anni ho governato l’ente provinciale grazie alle forze politiche di centrosinistra che in Regione appoggiano il governatore del Pd De Luca. Quattro anni trovai una Provincia lasciata in dissesto dall’ex presidente Domenico Zinzi. Abbiamo risanato l’ente grazie all’appoggio dei movimenti di centrosinistra che oggi sono qui con me e ora possiamo guardare avanti con fiducia. Abbiamo fatto un lavoro straordinario. Ma oggi – ha concluso Magliocca – , qui, parte un laboratorio politico che ci permetterà, nel 2023, di essere pronti per le elezioni politiche”.

Accanto a Magliocca tutti gli esponenti della maggioranza deluchiana, dal consigliere regionale Giovanni Zannini con i “Moderati”, all’assessore regionale all’agricoltura Nicola Caputo e al consigliere regionale Vincenzo Santangelo per Italia Viva, per finire con i referenti di “Noi Campani con Mastella”, ovvero l’ex consigliere regionale di maggioranza Luigi Bosco e la consigliera regionale Maria Luigia Iodice. L’assessore regionale all’Agricoltura, Caputo, ha invitato a “lasciar fuori il Governatore De Luca dalle dinamiche politiche locali. Non siamo antagonisti del Pd, con loro ci siamo incontrati un paio di volte perché volevamo trovare una convergenza, ma non ci siamo riusciti. Abbiamo aspettato affinché si potesse andare insieme ma alla fine non è stato possibile. E loro che cercavano un candidato del Pd alla fine lo hanno trovato fuori dal Pd. Magliocca, invece, è il sigillo di questa nuova coalizione di centro. In ogni caso -ha concluso Caputo – non è giusto tirare per la giacca De Luca. La candidatura di Magliocca è per costruire qualcosa”. Per Bosco quella “che lanciamo con Magliocca è un’avvincente sfida politica, ma non mi piace chiamarla battaglia; la nostra è una competizione sana che vuole lasciare una traccia seria e concreta anche nel panorama nazionale”.