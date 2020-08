ELEZIONI REGIONALI. FRATELLI D’ITALIA: niente candidata del sindaco di Castel Volturno. LEGA: ballottaggio a due per l’ultima casella. A FORZA ITALIA ne mancano un paio

Nel fronte centrodestra, non ci sono notizie solide sulla lista Caldoro che, com’è noto, ha trovato un accordo con l’Udc per un sostegno reciproco. Ma già da domani, al massimo lunedì, vi daremo informazioni precise

CASERTA (g.g.) – Una rapida scorsa alle liste del centrodestra per le Regionali, partendo dal presupposto che già in più occasioni abbiamo fornito nomi certi e nomi molto probabili. Tutto fatto in Fratelli d’Italia che mercoledì 12 agosto presenterà la sua lista in un locale di via Mazzini a Caserta. In campo il consigliere regionale uscente Alfonso Piscitelli, il consigliere comunale di Aversa, Alfonso Oliva, tra le altre cose, il più votato alle scorse elezioni della città normanna, la consigliera provinciale e di Santa Maria Capua Vetere, Gabriella Santillo, la docente Carmen Russo, che rappresenterà il mondo della scuola e moglie, tra le altre cose, Pietro Riello, la volta scorsa candidato nella lista Caldoro, già sindaco di Castel Morrone e assessore comunale di Caserta. Poi ci sarà Gimmi Cangiano, ex coordinatore provinciale e regionale di FdI, l’ex consigliere comunale di Lusciano Giuseppe Mariniello, il sindaco di Prata Sannita, Damiano De Rosa e infine, candidata dell’ultima ora, la sanciprianese Lucia Cerullo, voluta da Cangiano dopo che questi non è riuscito ad ottenere la candidatura di una consigliera comunale di maggioranza del comune di Castel Volturno che avrebbe dovuto garantire, nei piani di Cangiano coltivati nell’ultimo anno e mezzo, il sostegno sindaco Petrella, espresso proprio da Fratelli d’Italia. Si ha la sensazione che qualcosa (o più di qualcosa) si stia spostando dalla parte della Lega a Castel Volturno, non solo il gruppo formato dal coordinatore provinciale Salvatore Mastroianni, ma una struttura ancor più importante che probabilmente appoggerà la candidatura di Gianpiero Zinzi. Non casualmente, infatti, si parla di una candidatura di Antonio Luise proprio nella lista della Lega.

E proprio rimanendo a questo partito, diciamo che l’ottavo candidato uscirà proprio tra l’appena citato Luise e l’ugualmente già citato in un articolo di qualche giorno fa, Biagio Pezzella, personaggio forte della maggioranza che governa il comune di Teverola. Sugli altri nomi, nessun cambiamento di sorta. Oltre a Zinzi, in campo dovrebbero esserci anche il sanprischese Francesco Paolino. Michele Martucci, anche lui di Castel Volturno, ma sostanzialmente fuori le dinamiche della politica del suo comune, sarà il candidato del parlamentare Valentino Grant, che si conterà su di lui e sulla candidata di Alife, Michela Visone. In campo anche il vice sindaco di San Felice a Cancello, Mario Verlezza, che dovrebbe fare tandem con la maceratese, coniugata a Cancello Ed Arnone con un imprenditore locale, Antonella Piccerillo. Confermatissima, infine, la candidatura che spesso andrà spesso in combinazione con Zinzi, dell’ex vice sindaca di Aversa, Nicla Virgilio. In campo anche Carmela Del Basso di Capua, già assessora comunale del centrodestra, molto collegata alla famiglia Catone, notissimi imprenditori della logistica.

Riservandoci di scrivere qualcosa a parte sulla lista Caldoro, che andrà insieme all’Udc, chiudiamo con Forza Italia. Oltre al consigliere regionale uscente Massimo Grimaldi, saranno candidati Giuseppe Tamburro, delle cui relazioni familiari con onlus diocesane del circuito Caritas abbiamo già scritto, il trentolese Perfetto, su cui ci siamo soffermati non proprio in maniera elogiativa. Già accettata e formalizzata la candidatura Maria Marino, figlia di Nicola Marino, della sammaritana e consigliera comunale Stefania Viscardo e infine Giuseppe Della Gatta. Mancano altri due nomi, se ne riparlerà dopodomani, lunedì, quando il coordinatore provinciale e presidente della Provincia Giorgio Magliocca tornerà dalle vacanze.