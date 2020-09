ORE 20,22 ELEZIONI REGIONALI.Stellato gode solo per pochi minuti. Prima guadagna 62 voti sulla Iodice poi ne perde 118 alla fine il distacco pro Iodice è aumentato

SANTAA MARIA CAPUA VETERE– La documentazione spedita ai giornali dall’avvocato Renato Labriola è assolutamente autentica. E d’altronde non poteva essere altrimenti dato che si tratta di un professionista storicamente serissimo è molto rigoroso. È chiaro però che Labriola abbia focalizzato la propria attenzione su un paio di situazioni molto attenzionate dal suo cliente Steve Stellato e che hanno portato effettivamente ad un recupero da parte di quest’ultimo di 88 voti rispetto a Maria Luigia Iodice.

Ovviamente noi la notizia l’abbiamo data così come c’è stata riferita. Lavorandoci intorno per un approfondimento abbiamo acquisito informazioni ulteriore che ci parlano di un lavoro da parte della commissione elettorale per altro conclusasi pochi minuti fa, attraverso il quale è stato possibile stabilire che se da un lato Stellato ha guadagnato 62 voti con i 60 in più conteggiati alla Iodice a Marcianise e i 2 non attribuiti a Stellato a San Prisco, dall’altro lato ci sono altri verbali altri riscontri che hanno in pratica poi ha segnato voti alla Iodice a scapito di Stellato. in non c’è una notizia ufficiale ma si parlerebbe addirittura di un aumento e non di una diminuzione dello scarto che passerebbe dei 96 voti a 152.