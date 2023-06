Escalation di furti in provincia. Fiat Panda rubata nella notte

Denuncia della proprietaria alle forze dell’ordine.

PORTICO DI CASERTA. E’ stata la proprietaria ad accorgersi, stamattina, che l’auto, lì dove l’aveva parcheggiata, non c’era più. Quella dei furti d’auto a Caserta e provincia, sta diventando una vera e propria piaga. Che le vetture siano in garage pubblici o privati o che siano parcheggiate in strada, ormai, fa poca differenza. Stamattina l’amara sorpresa è toccata ad una donna residente a Portico di Caserta, nei pressi di via Montella. Pronta ad iniziare la sua giornata, la sfortunata donna, alle 8.30 di mattina, si è resa conto che la sua Panda azzurra era sparita. Ovviamente ha sporto denuncia nella speranza che le forze dell’ordine riescano a ritrovare la sua vettura, tutta intera.