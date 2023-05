Escalation di furti nelle ore notturne: rubate un’Audi e una Panda

Un fenomeno certo non nuovo ma che ha subito una forte impennata.

PIETRAMELARA Escalation di furti in quest’ultimo periodo a Pietramelara. Solo la scorsa notte ben due auto sono state rubate: una Panda ed un’Audi A1. La preoccupazione cresce tra la popolazione che chiede maggiore vigilanza, soprattutto nelle ore notturne, alle forze dell’ordine. Ma quello dei furti delle automobili non è certo un fenomeno nuovo: nel 2022 (secondo i dati non consolidati della Polizia Stradale) in Italia sono stati rubati 89.551 tra auto, fuoristrada e autofurgoni (7.463 al mese, 249 al giorno, più di 10 ogni ora), il 19% in più rispetto all’anno precedente quando erano stati 75.471.