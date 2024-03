ESCLUSIVA. APPALTI & CAMORRA. Condannato a sei anni Nicola Schiavone O’Russ, assolti padre e fratello

Quattro anni al prestanome Alessandro Ucciero, tre a Vincenzo Mosca

CASAL DI PRINCIPE – Il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Napoli Vinciguerra ha condannato a sei anni di carcere Nicola Schiavone O’Russ, decisione legata alla continuazione di reato rispetto alla precedente sentenza di colpevolezza legata al processo Normandia. Alessandro Ucciero, ritenuto prestanome di Nicola Schiavone, è stato condannato a quattro anni di carcere.

Vincenzo Mosca invece, è stato condannato a 3 anni di reclusione.

Assoluzione importante, poi, quella di Luigi e Isidoro Schiavone, papà e fratello di Nicola, per i quali il pubblico ministero aveva chiesto sei anni. I giudici li hanno assolti i due congiunti di O’Russ, difesi dall’avvocato Mario Griffo, per non aver commesso il fatto.

Del collegio difensivo ha fatto parte, oltre che il citato Griffo, anche Carlo De Stavola.