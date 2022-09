Esplose cinque colpi di pistola contro l’abitazione della moglie ma per il giudice è innocente

Oreste Capasso rispondeva del solo reato di maltrattamenti: l’episodio è avvenuto il 21 febbraio scorso, dopo una lite tra i due coniugi

VILLA LITERNO. Esplose 5 colpi di pistola contro l’abitazione in cui risiedeva con la moglie, ma per il giudice non è colpevole. E’ stato assolto dalla prima sezione del tribunale di Napoli Nord Oreste Capasso, 37enne di Casal di Principe ma residente a Villa Literno, accusato del raid avvenuto lo scorso 21 febbraio, dopo una lite con la sua consorte. Il giudice lo ha assolto in quanto rispondeva del reato di maltrattamenti.